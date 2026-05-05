Pieve Tesino | demolito l’ex Miramonti per un parcheggio da 42 posti

Nella località di Pieve Tesino è stata demolita la struttura dell’ex Miramonti, un edificio storico, per fare spazio a un nuovo parcheggio con 42 posti auto. La decisione di abbattere l’intera costruzione è stata presa dalle autorità locali, senza indicazioni di interessi privati coinvolti. L’intervento comporta modifiche all’ingresso del paese, che sarà interessato da lavori di riqualificazione nelle aree limitrofe.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'ingresso di Pieve Tesino dopo la demolizione?. Perché è stato deciso di abbattere l'intero complesso storico?. Chi finanzierà la trasformazione dell'area in un nuovo polo servizi?. Quali nuove attività economiche nasceranno al posto dell'ex albergo?.? In Breve Costi totali di 895.105,01 euro finanziati al 95% dalla Provincia di Trento.. Demolizione prevista entro giugno con parcheggio operativo tra settembre e ottobre 2026.. Partecipazione dei sindaci Lucio Muraro e Leonardo Ceccato e di Roberto Paccher.. L'ex struttura ospiterà un ostello sportivo per squadre e gruppi scolastici.. I lavori per la demolizione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pieve Tesino: demolito l’ex Miramonti per un parcheggio da 42 posti Notizie correlate Il Moretti avrà un nuovo parcheggio da 237 posti auto, toccando così quota 694La giunta comunale approva il doumento di fattibilità: il parcheggio crescerà su parte della struttura esistente con un nuovo corpo su tre piani... In vendita 380 posti auto al parcheggio Curiel. Le richieste partono da meno di 4mila euroIl Comune mette in vendita i 380 box auto che si trovano nei tre piani interrati del parcheggio Curiel, in pieno centro. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Pieve Tesino iniziati i lavori per demolire l’ex albergo Miramonti. Al suo posto un parcheggio; Ex Miramonti demolito, a Pieve Tesino 42 parcheggi e nuova Rsa - Valsugana - Primiero; Pieve Tesino, il vecchio albergo Miramonti lascia spazio a un parcheggio; Pieve Tesino: al via la demolizione dell’ex albergo Miramonti, spazio per un nuovo parcheggio. Pieve Tesino, il vecchio albergo Miramonti lascia spazio a un parcheggioÈ iniziata a Pieve Tesino la demolizione dell’ex albergo Miramonti. Al suo posto verrà costruito un parcheggio da 42 posti auto a servizio di residenti, visitatori e, in futuro, degli utenti della nuo ... rainews.it Pieve Tesino: al via l'abbattimento del vecchio hotel Miramonti. Al suo posto un parcheggio. - facebook.com facebook