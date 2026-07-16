L’esultanza per la vittoria contro l’Inghilterra e per l’accesso alla finale dei Mondiali ha presto superato i confini del campo. Dopo il 2-1 in semifinale, alcuni giocatori dell’Argentina hanno sfilato a torso nudo con uno striscione recante la scritta "Las Malvinas son Argentinas", riaccendendo una delle questioni più sensibili nei rapporti con il Regno Unito. Il gesto, oltre al forte valore simbolico, potrebbe ora avere conseguenze anche sul piano disciplinare: la FIFA vieta infatti negli stadi materiali dal contenuto politico, offensivo o discriminatorio, compresi striscioni, bandiere e capi di abbigliamento. Una festa mondiale diventata subito un caso Quella che doveva essere soltanto la celebrazione per il successo sull’Inghilterra si è trasformata in un episodio destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Argentina-Inghilterra, lo striscione "Malvinas son Argentinas" dopo la semifinale riapre il caso Falkland e agita la FIFA

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Argentina-Inghilterra, lo striscione sulle Malvinas riaccende la tensione: rischio sanzioni FIFA

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