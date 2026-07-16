L’Argentina rischia sanzioni per lo striscione sulle Falkland

Dopo la vittoria in semifinale contro l’Inghilterra, alcuni tifosi argentini hanno mostrato uno striscione con riferimenti alle Falkland. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole, ma l’episodio potrebbe portare a sanzioni. Le autorità sportive stanno valutando eventuali provvedimenti disciplinari, mentre non sono ancora stati comunicati dettagli sulle conseguenze possibili. La questione riguarda la presenza di simboli riconducibili alla disputa territoriale.

L’Argentina è in finale, ma con un caso da gestire. Al termine della semifinale vinta in rimonta per 2-1 sull’Inghilterra ad Atlanta, alcuni giocatori dell’Albiceleste — Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi — hanno srotolato sul terreno del Mercedes-Benz Stadium uno striscione con la scritta “ Las Malvinas son argentinas”, rivendicazione della sovranità argentina sulle isole. Un gesto che, come sottolineato dalla stampa internazionale (tra cui Forbes ), a termini di regolamento espone la squadra al rischio di provvedimenti da parte della FIFA. La ferita ancora aperta del 1982. Le Malvinas — Falkland per il Regno Unito — si trovano a circa 480 km dalla costa orientale argentina e dal 1982 sono territorio britannico, ma restano uno dei contenziosi diplomatici più delicati tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Argentina faces FIFA sanctions after players display political Falklands banner

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