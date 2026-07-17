Santa Marcellina vergine e sorella di Sant’Ambrogio | vita culto e memoria del 17 luglio
Venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ha ricordato Santa Marcellina, vergine e sorella di Sant’Ambrogio e Satiro. Nata in una famiglia romana legata all’amministrazione imperiale, ha vissuto il suo cammino di fede in un contesto di influenza politica. La sua vita si è concentrata sulla consacrazione religiosa, e il suo nome viene commemorato ogni anno in questa data.
Venerdì 17 luglio 2026, nel cuore del Tempo Ordinario, la Chiesa ricorda Santa Marcellina, vergine consacrata e sorella di Sant’Ambrogio e di Satiro. Nata in ambiente romano legato all’amministrazione imperiale, crebbe in una famiglia cristiana nella quale maturò una scelta radicale di sequela. A Roma ricevette da papa Liberio il velo della consacrazione, assumendo uno stile di vita sobrio, fatto di preghiera, ascesi e carità. Quando Ambrogio fu eletto vescovo di Milano (374), Marcellina si trasferì con lui, divenendo punto di riferimento per le giovani che desideravano la verginità consacrata e sostegno discreto al ministero del fratello in anni di intensa vita ecclesiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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