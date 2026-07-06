Santa Maria Goretti vergine e martire | storia culto e attualità della testimonianza

Il 6 luglio la Chiesa celebra Santa Maria Goretti, vergine e martire nata nel 1890 e morta nel 1902. Nata a Corinaldo, cresce in una famiglia semplice e laboriosa. La sua figura rappresenta un esempio di purezza e perdono. La sua vita e il suo martirio sono al centro di un culto diffuso, che ne celebra la testimonianza di integrità e fede. La ricorrenza richiama l'importanza dei valori di innocenza e sacrificio.

Il 6 luglio la Chiesa celebra Santa Maria Goretti, vergine e martire (1890-1902), figura luminosa di purezza e di perdono. Nata a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890, crebbe in una famiglia semplice e laboriosa. Trasferitasi con i suoi nell’Agro Pontino, a Le Ferriere di Conca, condivise la dura vita dei campi presso la famiglia Serenelli, maturando una fede schietta e una profonda devozione all’Eucaristia. Il 5 luglio 1902 il giovane Alessandro Serenelli tentò di abusare di lei. Maria resistette con coraggio, richiamando la legge di Dio e la dignità della propria persona; fu colpita da numerose ferite. Ricoverata all’ ospedale di Nettuno, morì il 6 luglio 1902 dopo aver perdonato l’aggressore e offerto la vita a Cristo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Santa Maria Goretti vergine e martire

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