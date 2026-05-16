Sant'Ubaldo di Gubbio, vissuto tra il 1084 e il 1160, è riconosciuto come vescovo e patrono della città umbra. La sua figura è associata a uno stile di leadership caratterizzato da mitezza e coraggio, in un periodo segnato da conflitti civili e instabilità politica. La memoria liturgica si celebra il 16 maggio, giorno in cui si ricordano le sue virtù e il suo ruolo nella comunità locale. La sua vita è stata tramandata attraverso tradizioni e testimonianze storiche legate alla città di Gubbio.

Sant'Ubaldo di Gubbio (c.108485–1160) è ricordato come vescovo e patrono della città umbra. La tradizione ce lo consegna come uomo mite e coraggioso, capace di unire fermezza pastorale e carità operosa in un tempo segnato da conflitti civili. Cresciuto a Gubbio e rimasto presto orfano, si formò tra la collegiata di San Secondo e gli studi a Fano. Tornato in patria, collaborò con il vescovo Giovanni da Lodi nella riforma della disciplina ecclesiastica. Ordinato sacerdote nel 1114, fu eletto priore di San Mariano, dove promosse vita comune, studio e preghiera. Dopo l’incendio del 1126 rinunciò all’idea dell’eremo per guidare la ricostruzione. Chiamato quindi alla cattedra eugubina, resse la diocesi per 31 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo: vita, culto e memoria liturgica (16 maggio)

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Sant'Ubaldo di Gubbio (PG) : la sua Basilica e la sua storia

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