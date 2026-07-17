Sanremo 2027 con Stefano De Martino potrebbe cambiare la formula delle nuove proposte
Stefano De Martino sta lavorando al nuovo formato del Festival di Sanremo 2027. La proposta prevede di ridurre la durata delle nuove proposte, rendendo l’evento più breve e incisivo. Si discute di un taglio alle esibizioni e di un ritmo più serrato, con l’obiettivo di attirare un pubblico più giovane e aumentare l’impatto generale della manifestazione. La modifica della formula è ancora in fase di valutazione.
Stefano De Martino al lavoro per il nuovo look del Festival di Sanremo, edizione 2027. Il conduttore starebbe valutando di “asciugare” la kermesse rendendola più appetibile, snella e di impatto. Dai primi retroscena che circolano sulla prossima edizione di Sanremo emerge un progetto chiaro: meno categorie, più integrazione, più serate tutte uguali. La novità più forte potrebbe riguardare gli artisti emergenti. Secondo Dagospia la sezione dedicata alle Nuove Proposte potrebbe sparire. Negli ultimi due anni, con Carlo Conti, le prime serate erano “riservate” ai finalisti di Sanremo Giovani, con votazione del pubblico, e poi l’ingresso del vincitore tra i Big. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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Sanremo 2027: Stefano De Martino cambia tutto. La serata Eurovision è realtà
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