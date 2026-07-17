sanremo 2027 con stefano de martino potrebbe cambiare la formula delle nuove proposte

Notizia in breve

Stefano De Martino sta lavorando al nuovo formato del Festival di Sanremo 2027. La proposta prevede di ridurre la durata delle nuove proposte, rendendo l’evento più breve e incisivo. Si discute di un taglio alle esibizioni e di un ritmo più serrato, con l’obiettivo di attirare un pubblico più giovane e aumentare l’impatto generale della manifestazione. La modifica della formula è ancora in fase di valutazione.