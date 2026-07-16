Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte a Sanremo 2027 | il vincitore canterà con i Big
Il direttore artistico di Sanremo 2027 ha deciso di eliminare le Nuove Proposte dalla competizione. Il vincitore di Sanremo Giovani parteciperà direttamente con i Big, senza passare per le categorie di esordienti. Questa modifica riguarda la struttura della manifestazione, che quest’anno vedrà un’unica gara tra artisti già affermati e il vincitore di Sanremo Giovani. La decisione è stata comunicata in anticipo rispetto alla programmazione ufficiale.
Continuano i cambiamenti per la prossima edizione di Sanremo. Sembra che il direttore artistico Stefano De Martino voglia eliminare le Nuove Proposte dalla kermesse, lasciando che il vincitore di Sanremo Giovani si unisca ai Big. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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