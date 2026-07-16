Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte a Sanremo 2027 | il vincitore canterà con i Big

Notizia in breve

Il direttore artistico di Sanremo 2027 ha deciso di eliminare le Nuove Proposte dalla competizione. Il vincitore di Sanremo Giovani parteciperà direttamente con i Big, senza passare per le categorie di esordienti. Questa modifica riguarda la struttura della manifestazione, che quest’anno vedrà un’unica gara tra artisti già affermati e il vincitore di Sanremo Giovani. La decisione è stata comunicata in anticipo rispetto alla programmazione ufficiale.