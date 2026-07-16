sanremo 2027 stefano de martino elimina le nuove proposte

Al Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino ha deciso di eliminare la categoria delle Nuove Proposte. La decisione è stata comunicata a pochi mesi dall’inizio della fase organizzativa del festival. Le novità introdotte dal nuovo direttore artistico riguardano anche altri aspetti del formato, ma finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità di selezione o sulle nuove sezioni che potrebbero sostituire quella delle Nuove Proposte.

Il Festival di Sanremo 2027 prende forma e, a pochi mesi dall’inizio della macchina organizzativa, cominciano ad emergere le prime indiscrezioni sulle novità pensate dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino. Dopo le anticipazioni sul possibile ridimensionamento del numero degli artisti in gara, nelle ultime ore si sta facendo strada un’altra ipotesi destinata a far discutere: l’abolizione della categoria Nuove Proposte. Novità Sanremo 2027, il vincitore giovane che sfiderà i Big. Secondo quanto riportato da Dagospia, la storica sezione dedicata agli artisti emergenti non farà parte del prossimo Festival di Sanremo. Una scelta che... 🔗 Leggi su Dilei.it

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