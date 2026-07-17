Sanremo 2026 cancellata la sezione Nuove Proposte meno Big e al via la serata Eurovision | ecco tutte le novità
A Sanremo 2026 la sezione Nuove Proposte non si terrà più, e il numero di artisti Big sarà ridotto. La serata dedicata all’Eurovision prenderà il via con una nuova formula, senza interventi delle nuove proposte. La decisione rappresenta una svolta rispetto agli anni passati, con un cambiamento che segue le riforme adottate nei festival precedenti. La manifestazione si concentrerà maggiormente sui grandi nomi e sulla serata dedicata alla competizione europea.
Si tratterebbe di una rivoluzione, già intrapresa nei Festival di Claudio Baglioni - nel 2019 Mahmood vinse con Soldi proprio grazie a questo meccanismo - che riporterebbe il Festival a un modello già sperimentato in passato, quando gli artisti emergenti non venivano confinati in una competizione parallela ma si misuravano con chi aveva già un posto nella storia della musica italiana. Il risultato farebbe sì che il vincitore di Sanremo Giovani, che si trasformerebbe non in un programma a sé stante su Rai2 ma in una striscia in onda nell'access prime time di Rai1 al posto di Affari tuoi, si misurasse direttamente con i Big, trattandolo alla pari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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