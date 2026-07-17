Sanremo 2026 cancellata la sezione Nuove Proposte meno Big e al via la serata Eurovision | ecco tutte le novità

Notizia in breve

A Sanremo 2026 la sezione Nuove Proposte non si terrà più, e il numero di artisti Big sarà ridotto. La serata dedicata all’Eurovision prenderà il via con una nuova formula, senza interventi delle nuove proposte. La decisione rappresenta una svolta rispetto agli anni passati, con un cambiamento che segue le riforme adottate nei festival precedenti. La manifestazione si concentrerà maggiormente sui grandi nomi e sulla serata dedicata alla competizione europea.