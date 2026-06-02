Per il Festival di Sanremo 2027 si ipotizza una riduzione dei Big in gara, con una possibile serata dedicata all'Eurovision e l’arrivo di Maria De Filippi come conduttrice. Le prime indiscrezioni riguardano anche un'organizzazione a cura di Stefano De Martino. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti, con l’obiettivo di rinnovare la formula e coinvolgere un pubblico più ampio.

Stefano De Martino sta studiando per arrivare preparato al suo primo Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico. Tra un pacco da aprire e una gag con Herbert Ballerina, il presentatore si sta preparando per quello che è indubbiamente l'evento più importante dello spettacolo italiano. Emma, sua amica e storica ex, che oltre ad aver partecipato più volte vincendo con Non è l'inferno, è stata anche co-conduttrice nel 2015 insieme a Carlo Conti, ha raccontato che De Martino la chiama spesso: "Si sta preparando seriamente" ha detto la cantante recentemente sottolineando come lo abbia tentato di rassicurare dicendogli che le critiche saranno inevitabili, perché tutti le hanno sempre subite anche i veterani della tv come Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sanremo 2027, le prime ipotesi: meno Big, serata Eurovision e arriva Maria De Filippi?

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Sanremo 2027 Le Prime Anticipazioni sul Festival di Stefano De Martino

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