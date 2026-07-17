Sanità e storia | inaugurati tre nuovi presidi a Roma

Da ezrome.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati inaugurati tre nuovi presidi sanitari a Roma, segnando un intervento importante nel settore sanitario della città. I nuovi centri combinano servizi moderni con il rispetto del patrimonio storico, integrando l’innovazione medica con il patrimonio monumentale. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di autorità locali e rappresentanti del settore sanitario. I nuovi presidi sono destinati a migliorare l’accesso ai servizi e a offrire assistenza più efficiente ai cittadini.

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La Capitale compie un passo decisivo verso il rinnovamento dei servizi per i cittadini, unendo l’innovazione medica alla tutela del patrimonio monumentale. Alla presenza del Presidente della Regione Lazio e della dirigenza sanitaria locale, è stato ufficializzato l’avvio operativo di fondamentali snodi per il territorio: la Casa di Comunità (Hub) e l’ Ospedale di Comunità “Nuovo Regina Margherita” a Trastevere, insieme alla Casa di Comunità (Spoke) IMRE nel quartiere Della Vittoria. L’operazione, resa possibile da un investimento di oltre 4 milioni di euro, segna un’importante tappa per la sanità territoriale PNRR. I nuovi spazi, infatti, non nascono in freddi edifici di recente costruzione, bensì all’interno di architetture storiche che da decenni custodiscono l’identità sociale e culturale della città. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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