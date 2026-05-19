Patti inaugurati ospedale di comunità e nuova Rsa | Sanità più vicina ai cittadini dei Nebrodi
A Patti sono stati inaugurati un nuovo ospedale di comunità e una residenza sanitaria assistenziale, entrambi realizzati dall’Asp di Messina. Le strutture sono state pensate per migliorare l’assistenza sanitaria a livello territoriale nella zona dei Nebrodi. L’ospedale di comunità e la Rsa sono stati aperti ufficialmente e si trovano nel comprensorio tirrenico. Questi interventi rappresentano un incremento dell’offerta sanitaria per i cittadini della zona.
Due nuove strutture sanitarie per rafforzare l’assistenza territoriale nel comprensorio dei Nebrodi. Sono stati inaugurati a Patti il nuovo ospedale di comunità e la nuova Rsa dell’Asp di Messina, opere considerate strategiche per il potenziamento della rete socio-sanitaria dell’area tirrenica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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