Patti inaugurati ospedale di comunità e nuova Rsa | Sanità più vicina ai cittadini dei Nebrodi

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Patti sono stati inaugurati un nuovo ospedale di comunità e una residenza sanitaria assistenziale, entrambi realizzati dall’Asp di Messina. Le strutture sono state pensate per migliorare l’assistenza sanitaria a livello territoriale nella zona dei Nebrodi. L’ospedale di comunità e la Rsa sono stati aperti ufficialmente e si trovano nel comprensorio tirrenico. Questi interventi rappresentano un incremento dell’offerta sanitaria per i cittadini della zona.

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Due nuove strutture sanitarie per rafforzare l’assistenza territoriale nel comprensorio dei Nebrodi. Sono stati inaugurati a Patti il nuovo ospedale di comunità e la nuova Rsa dell’Asp di Messina, opere considerate strategiche per il potenziamento della rete socio-sanitaria dell’area tirrenica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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