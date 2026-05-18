Sanità a Roma | ASL Roma 1 lancia tre nuovi Hub

La ASL Roma 1 ha annunciato l'apertura di tre nuove Case di Comunità, denominate Hub, dedicate a migliorare l'assistenza sanitaria sul territorio. Questi nuovi punti di riferimento sono stati ufficialmente inaugurati e si aggiungono alle strutture già esistenti, con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili ai cittadini. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo importante nell’organizzazione dell’assistenza territoriale. La data di apertura e i dettagli specifici sui servizi offerti sono stati comunicati ufficialmente dall’ente sanitario.

Cosa: Inaugurazione di tre nuove Case di Comunità (CdC) Hub della ASL Roma 1 per potenziare l’assistenza sanitaria territoriale.. Dove e Quando: Le strutture di Boccea, Coppedè e Cassia sono state inaugurate a Roma nel pomeriggio di venerdì 15 maggio 2026.. Perché: Offrire servizi sanitari attivi h24 per alleggerire la pressione sui pronto soccorso ospedalieri e garantire una presa in carico continuativa dei pazienti fragili.. La sanità del futuro a Roma compie un passo in avanti decisivo verso una dimensione più vicina ai bisogni reali dei cittadini e radicata sul territorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, la ASL Roma 1 ha ufficialmente inaugurato tre nuove Case di Comunità Hub, portando a quattordici il numero complessivo di presidi territoriali a disposizione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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