La Regione Lazio ha deciso di riaprire il dossier sul centro psichiatrico di San Basilio. La struttura, chiusa da tempo, tornerà a essere oggetto di valutazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda l’avvio di nuove procedure di analisi e pianificazione. Nessuna data ufficiale è stata ancora fissata per la riapertura. La questione era rimasta ferma da mesi, fino alla ripresa delle attività di esame da parte delle autorità regionali.

La Regione Lazio ha finalmente deciso di riaprire il dossier sul centro psichiatrico San Basilio di Piazza Urbania, e questo rappresenta senza dubbio una buona notizia. Tuttavia, è fondamentale che ora si passino dalle parole ai fatti, con atti concreti, risorse adeguate e tempi certi. Queste sono le richieste che ho già avanzato attraverso un mio ordine del giorno collegato alla legge di stabilità regionale per il 2025. Piazza Urbania non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio presidio di salute mentale, capace di tradurre i principi fondamentali della Legge Basaglia in un modello di cura che è aperto, radicato nel territorio e costruito in sinergia con la comunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Sanita’: Bonafoni (Pd Lazio), centro psichiatrico San Basilio va riaperto

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