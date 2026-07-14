Caldo | Bonafoni Pd mozione per prestazione economica straordinaria per lavoratori sospesi

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una consigliera regionale del Lazio ha presentato una mozione per chiedere un pagamento straordinario ai lavoratori sospesi. La proposta riguarda una prestazione economica aggiuntiva per chi si trova in questa condizione, in risposta alle difficoltà legate al periodo di sospensione lavorativa. La richiesta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui soggetti coinvolti.

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La consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, Marta Bonafoni, ha rilasciato una nota in cui annuncia di aver depositato “oggi una mozione, firmata anche da Eleonora Mattia, per richiedere l’istituzione di una prestazione economica straordinaria a favore delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dalla sospensione delle attività lavorative a causa del caldo estremo. In questi giorni, infatti, stiamo assistendo a ondate di calore sempre più frequenti e intense, un fenomeno che non può più essere considerato eccezionale, ma una realtà strutturale destinata a incidere su ogni ambito della nostra vita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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