La CISL FP di Arezzo e la UST Cisl di Arezzo hanno espresso preoccupazione riguardo al futuro della sanità nella provincia. La richiesta principale riguarda la stabilità e la continuità del sistema sanitario, opponendosi a cambiamenti organizzativi radicali o rivoluzioni che possano compromettere i servizi. La posizione si concentra sulla necessità di mantenere un equilibrio stabile, evitando interventi che possano alterare le strutture esistenti.

Arezzo, 17 luglio 2026 – La CISL FP di Arezzo e la UST Cisl di Arezzo esprimono grossa preoccupazione in merito al futuro della sanità della nostra provincia. Facciamo gli auguri al dottor Marco Torre per il suo nuovo incarico in Regione. Dopo appena un anno ci ritroviamo senza un direttore generale che aveva messo in piedi una serie di riorganizzazioni che in parte devono ancora attivarsi. Siamo agli albori della partenza della sanità territoriale con le Case della Comunità e non solo, ci sono lavori da concludere all’ospedale San Donato e in altre strutture della provincia. Il personale sanitario e amministrativo, logorato da tempo, porta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità aretina, Cisl: «Serve continuità, non un'altra rivoluzione organizzativa»

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