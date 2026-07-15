Relazione finale di incarico | continuità organizzativa e passaggio delle informazioni da un anno scolastico all’altro

Notizia in breve

Il cambio di incarico scolastico avviene ogni anno, coinvolgendo dirigenti, DSGA, assistenti amministrativi, docenti e responsabili di progetto. La relazione finale di incarico si focalizza sulla continuità organizzativa e sul passaggio delle informazioni tra un anno scolastico e l’altro. Questo processo garantisce la trasmissione delle attività e delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, assicurando la stabilità e la funzionalità dell’istituto.