Relazione finale di incarico | continuità organizzativa e passaggio delle informazioni da un anno scolastico all’altro
Il cambio di incarico scolastico avviene ogni anno, coinvolgendo dirigenti, DSGA, assistenti amministrativi, docenti e responsabili di progetto. La relazione finale di incarico si focalizza sulla continuità organizzativa e sul passaggio delle informazioni tra un anno scolastico e l’altro. Questo processo garantisce la trasmissione delle attività e delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, assicurando la stabilità e la funzionalità dell’istituto.
Il cambio di incarico rappresenta un momento fisiologico della vita organizzativa di ogni scuola dove ogni anno si succedono Dirigenti scolastici, DSGA, assistenti amministrativi, docenti incaricati di funzioni organizzative, referenti o responsabili di progetto. Leggi la guida – Riservata agli abbonati Se non sei ancora abbonato, scegli tra le 6 opzioni Puoi ricevere gli aggiornamenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Splendida vista da una nuova casa. Ogni nuovo incarico è un nuovo inizio, una nuova storia e una nuova relazione di fiducia. È sempre emozionante iniziare un nuovo percorso con nuove persone. Grazie per aver scelto Puli-Tino: ci prenderemo cura della facebook