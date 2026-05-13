Quartiere Levante Legnini | Per strade e verde pubblico serve una rivoluzione organizzativa

Nel quartiere Levante si discute di un piano per migliorare la gestione delle strade e degli spazi verdi pubblici. È prevista una riorganizzazione dei servizi di manutenzione, con l’assegnazione di squadre dedicate e di un assessore incaricato. Inoltre, ogni zona della città avrà dei consiglieri comunali di riferimento per facilitare il coordinamento e le attività di cura del territorio.

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