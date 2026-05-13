Quartiere Levante Legnini | Per strade e verde pubblico serve una rivoluzione organizzativa
Nel quartiere Levante si discute di un piano per migliorare la gestione delle strade e degli spazi verdi pubblici. È prevista una riorganizzazione dei servizi di manutenzione, con l’assegnazione di squadre dedicate e di un assessore incaricato. Inoltre, ogni zona della città avrà dei consiglieri comunali di riferimento per facilitare il coordinamento e le attività di cura del territorio.
Una nuova organizzazione dei servizi di manutenzione per quartieri e contrade, con squadre dedicate, un assessore specifico e consiglieri comunali di riferimento per ogni zona della città. È la proposta lanciata dal candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Legnini durante l’incontro con i.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Martedì 12 Maggio vi aspetto a Levante per ascoltare, condividere idee e costruire insieme il futuro del quartiere. Ci vediamo alle 18:30 al Centro Commerciale Levante in Via Verdi Perché Chieti può. #chietipuo #sindacolegnini - Facebook facebook