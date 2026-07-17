Durante l’estate 2026, le infradito da donna sono tra le scarpe più indossate. Sono considerate versatili e adatte a vari outfit, ideali per affrontare le giornate calde indossando abiti leggeri e capi estivi. Le infradito si abbinano facilmente a look casual, da spiaggia o da città, e rappresentano una scelta comune per questa stagione. La loro presenza si nota nelle tendenze di moda estiva 2026, con molte proposte di abbinamenti e stili.

Tra le scarpe protagoniste dell’estate troviamo le infradito. Fresche e versatili, si adattano a tutti gli stili. Nel pieno dell’estate, è il momento di sfoggiare abiti leggeri e scarpe aperte, per riuscire a contrastare il caldo senza perdere il proprio stile. Tra le scarpe protagoniste dell’estate 2026 ci sono senza dubbio le infradito, ormai sdoganate ben oltre la spiaggia. Dalle classiche flip flop alle versioni con tacco o impreziosite da dettagli gioiello, questa calzatura conquista anche lo street style e le passerelle, diventando un vero passe-partout per affrontare il caldo con eleganza. Sono scarpe molto versatili, in grado di abbinarsi perfettamente a qualsiasi stile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sandali infradito donna estate 2026: come abbinarli e i look da copiare

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