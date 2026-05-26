I pantaloni leggeri e morbidi sono diventati il capo principale per la primavera-estate 2026, sostituendo jeans e leggings. Sono stati scelti come base versatile per abbinamenti con camicie, sandali e top minimal. La tendenza si concentra sul comfort quotidiano, con capi che favoriscono uno stile effortless chic. La moda stagionale privilegia la semplicità e la praticità, rendendo i pantaloni leggeri il protagonista indiscusso del guardaroba estivo.

L ’idea di moda della bella stagione cambia prospettiva e mette al centro il benessere quotidiano. I nuovi pantaloni leggeri sostituiscono jeans e leggings nei look di tutti i giorni, diventando il capo passe-partout più versatile del guardaroba estivo. In lino naturale, cotone a righe o satin luminoso, sono perfetti per creare outfit rilassati ma sofisticati. Ecco allora come abbinare i pantaloni leggeri secondo le tendenze più cool della Primavera-Estate 2026. Con inserti glamour Niente leggings, niente tuta. I pantaloni casual più glamour e desiderati di stagione sono leggeri e rilassati, come dimostra Jennifer Lawrence. Leggeri e rilassati: i pantaloni must-have della Primavera-Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I pantaloni leggeri e morbidi diventano il capo chiave della Primavera-Estate 2026: ecco come abbinarli con camicie, sandali e top minimal per look effortless chic

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