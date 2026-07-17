Sandali infradito col tacco la mania dell'estate 2026 | come si abbinano e i look di tendenza da copiare
Durante l'estate 2026 si sono affermati i sandali infradito con tacco mini, sostituendo le tradizionali flip flop e poolslide. Questa tendenza si riflette nei look di alcune celebrità, che li indossano abbinati a vari outfit. Sono stati mostrati modelli di diverse marche e stili, molto apprezzati per il loro design e praticità. Le immagini di queste calzature sono state condivise sui social e sono diventate oggetto di interesse tra gli appassionati di moda.
Diciamo addio a flip flop e poolslide, nell'estate 2026 sono i sandali infradito con tacco mini a spopolare. Ecco la nuova tendenza con i look delle star da copiare e i modelli più belli da avere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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