San Donato Milanese cedono ai loro muratori i monolocali abusivi nello scantinato | due imprenditori italiani denunciati
Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di San Donato Milanese per aver costruito e ceduto due monolocali abusivi nello scantinato di un condominio. I mini-appartamenti sono stati realizzati senza permesso e costituiscono un illecito penale. La polizia ha scoperto le unità abitative durante un controllo e ha proceduto con le denunce. Gli immobili sono stati sequestrati e le persone coinvolte sono state identificate come gli autori dell’illecito.
San Donato Milanese (Milano), 17 luglio 2026 – Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di San Donato Milanese per aver ricavato, nello scantinato di un condominio, due mini-appartamenti, realizzati in violazione delle norme edilizie e costituenti illecito penale. Nei guai sono finiti due italiani di 65 anni, titolari di un’impresa edile, che cedevano quegli immobili ai loro lavoranti. Probabilmente, a pagamento. Gli appartamenti erano dunque utilizzati a scopo abitativo, nonostante fossero del tutto abusivi e versassero in precarie condizioni igienico-sanitarie. Quando gli agenti della locale hanno effettuato il blitz, lungo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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