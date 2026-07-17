San Donato Milanese cedono ai loro muratori i monolocali abusivi nello scantinato | due imprenditori italiani denunciati

Notizia in breve

Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di San Donato Milanese per aver costruito e ceduto due monolocali abusivi nello scantinato di un condominio. I mini-appartamenti sono stati realizzati senza permesso e costituiscono un illecito penale. La polizia ha scoperto le unità abitative durante un controllo e ha proceduto con le denunce. Gli immobili sono stati sequestrati e le persone coinvolte sono state identificate come gli autori dell’illecito.