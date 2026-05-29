Due imprenditori sono stati denunciati durante controlli nei cantieri edili di Mondragone. Le verifiche sono state effettuate per assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla denuncia. I controlli continuano per verificare eventuali altre violazioni nelle attività edili della zona.

Nuovi controlli nei cantieri edili per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva all’interno di un cantiere edile del territorio. L’operazione rientra nei servizi predisposti per il contrasto al lavoro irregolare e la prevenzione degli infortuni nei cantieri. Nel corso delle verifiche sono emerse diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mondragone, controlli in un cantiere edile: due imprenditori denunciati

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