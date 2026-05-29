Mondragone controlli nei cantieri | denunciati due imprenditori

Notizia in breve

A Mondragone, durante controlli nei cantieri, sono stati denunciati due imprenditori. Le verifiche sono state svolte nel litorale domitio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Le operazioni sono state condotte in modo straordinario, coinvolgendo le autorità competenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni delle denunce o alle eventuali irregolarità riscontrate.