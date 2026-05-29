Mondragone controlli nei cantieri | denunciati due imprenditori
A Mondragone, durante controlli nei cantieri, sono stati denunciati due imprenditori. Le verifiche sono state svolte nel litorale domitio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Le operazioni sono state condotte in modo straordinario, coinvolgendo le autorità competenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni delle denunce o alle eventuali irregolarità riscontrate.
Proseguono nel litorale domitio i controlli straordinari finalizzati alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella mattinata di ieri, 28 maggio, a Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale, affiancati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito una serie di verifiche all’interno di un cantiere edile individuando diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza. Al termine degli accertamenti, due amministratori di società operanti nel settore edilizio sono stati deferiti in stato di libertà per violazioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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