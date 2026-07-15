Il Rally di Estonia, nona tappa del Mondiale WRC 2026, si svolgerà presto. La gara potrebbe confermare il duello tra Evans e Katsuta o aprire nuove possibilità per il titolo. La competizione si svolge su strade sterrate e asfaltate, attirando i principali piloti del campionato. La corsa rappresenta un momento chiave per le posizioni in classifica generale e per le strategie dei partecipanti. La gara si svolgerà nei prossimi giorni, con le qualifiche e le prove speciali già programmate.

Siamo pronti per tuffarci su un nuovo appuntamento dell’intensissimo Mondiale rally 2026. La stagione del campionato WRC si prepara per il Rally di Estonia, nono appuntamento dell’annata. Si entra sempre più nel vivo della stagione, avendo ormai imboccato la seconda parte di un calendario fitto e ricco di emozioni. Si gareggerà sull’ sterrato attorno a Tartu per il sestultimo appuntamento della stagione che metterà sul piatto punti pesantissimi in chiave lotta per il titolo. La situazione, dopotutto, si fa sempre più interessante con tanti piloti che sono ancora in lotta per l’alloro iridato. Davanti a tutti rimane Elfyn Evans con 162 punti e 11 lunghezze di vantaggio su Takamoto Katsuta, mentre Sebastien Ogier (con due gare in meno) è terzo a quota 125. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Rally di Estonia confermerà il duello Evans-Katsuta o aprirà nuovi scenari per il titolo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rally, la tappa del Portogallo potrebbe ufficializzare una corsa a due Evans-Katsuta per il titoloIl Mondiale rally 2026 si avvicina alla sua sesta tappa, prevista questa settimana in Portogallo.

Rally Portogallo: Evans e Katsuta testa a testa per il mondialeNel rally in Portogallo, i piloti stanno affrontando una sfida diretta per il campionato mondiale, con Evans e Katsuta che si contendono la...

Temi più discussi: Giovanni Trentin al via del Rally Estonia; WRC | Rally Estonia 2026, anteprima ed orari: il Mondiale cambia ritmo! Solberg torna nel luogo della consacrazione; WRC | Orari e Preview – Rally di Estonia: Rinascita per Solberg?; Rally Estonia 2026: sfida su 300 km di salti e alte velocità. Assente Lancia.

Rally Estonia, velocità e precisione sugli sterrati più veloci del Wrc. In poco più di 48 ore sono 301,8 i chilometri cronometrati in programma #ANSAmotori #ANSA x.com

Acropolis Rally Grecia 2026 - Discussione generale & MEGATHREAD dei partecipanti reddit

Rally d’Estonia 2026: programma e orari TVQuando tutto sembrava concludersi a favore di Thierry Neuville nell’ultimo Rally dell’Acropoli, la sfortuna ha nuovamente colpito il pilota della Hyundai proprio nelle battute conclusive della tappa g ... formulapassion.it

Rally Estonia, velocità e precisione sugli sterrati più veloci del WrcIl Rally Estonia, in programma dal 17 al 19 luglio, rappresenta il nono appuntamento del Campionato Mondiale Rally FIA 2026 e uno degli eventi più spettacolari della stagione grazie alle sue prove spe ... ansa.it