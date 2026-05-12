Automobilismo - Rally 3 International Cup Sarti è al comando

Giacomo Guglielmini e Andrea Sarti, partenza perfetta: doppietta e leadership in campionato. Due gare in due settimane, due vittorie e un’intesa sempre più solida: la stagione del modenese Giacomo Guglielmini, affiancato alle note dal pescaglino Andrea Sarti, non poteva iniziare in modo migliore. Il campionato IRC (International Rally cup), articolato su quattro appuntamenti – Rally dell’Elba, Rally del Taro, Rally del Casentino e Rally Valli della Carnia – si è aperto, infatti, con una doppietta che ha proiettato l’equipaggio ai vertici della classifica. L’esordio è arrivato al Rally dell’Elba, primo round stagionale, ma anche debutto assoluto su una vettura Rally3, preparata dal KZ Team e portata in gara sotto i colori della Pintarally.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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