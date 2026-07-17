L’emendamento noto come “salva-Lupi”, presentato da un deputato di Forza Italia, modifica le regole del centro e rafforza l’influenza di un ex premier. Finora, l’effetto politico di questa proposta è rimasto marginale nel dibattito pubblico. La modifica riguarda le norme di funzionamento e le alleanze politiche del centro. Non sono stati ancora definiti dettagli sulle conseguenze immediate o sulle possibili reazioni delle altre forze politiche.

C’è un effetto politico rimasto finora sullo sfondo del dibattito sull’emendamento cosiddetto “salva-Lupi”, presentato dal deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo. Mentre l’attenzione si è concentrata sul destino di Noi Moderati e sugli equilibri del centrodestra, la conseguenza più rilevante potrebbe manifestarsi dall’altra parte dello schieramento. Perché la nuova disciplina, più che salvare Maurizio Lupi, potrebbe finire per favorire Matteo Renzi, rafforzandone il ruolo di interlocutore quasi inevitabile per l’aggregazione dell’area centrista del campo largo. Le leggi elettorali hanno una caratteristica che la politica conosce bene: non modificano soltanto il modo in cui si assegnano i seggi, ma cambiano gli incentivi con cui i partiti costruiscono alleanze, liste e leadership. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Salva-Lupi, se l’emendamento ridisegna le regole del centro e rafforza Renzi

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