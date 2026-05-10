Gregge di capre sbranato da un branco di lupi sui monti del lago di Como | se ne salva solo una

I vigili del fuoco di Dongo sono intervenuti ieri nel pomeriggio sui monti che si affacciano sul Lago di Como per soccorrere un animale rimasto vivo dopo un attacco di un branco di lupi. L’intervento è stato reso necessario dopo che il gruppo di predatori aveva assalito un gregge di capre. Solo una capra si è salvata, mentre le altre sono state uccise durante l’attacco.

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