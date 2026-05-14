gender pay gap | trasparenza salariale la legge che le donne aspettano da anni
Il 7 giugno 2026 rappresenta la scadenza stabilita per l’attuazione della legge sulla trasparenza salariale, un intervento legislativo che punta a ridurre il divario di genere nei paghi. La normativa prevede obblighi di comunicazione e pubblicazione delle retribuzioni, con l’intento di favorire maggiore equità tra uomini e donne sul luogo di lavoro. La legge è stata approvata dopo anni di discussioni e attese, ed entrerà in vigore tra circa due anni, coinvolgendo aziende di diverse dimensioni e settori.
C ’è una data cerchiata in rosso sul calendario di milioni di lavoratrici italiane: il 7 giugno 2026. Da quel giorno entrerà in vigore una legge che avrebbe fatto felice tutte coloro che hanno dovuto accettare un’offerta di lavoro al buio o scoperto, magari per caso, di guadagnare molto meno di un collega uomo che fa esattamente lo stesso lavoro. La legge in questione riguarda, infatti, la trasparenza salariale, risultato di anni di spinte dell’Unione Europea per colmare il cosiddetto gender pay gap, ovvero il divario retributivo di genere che in Italia resiste con ostinazione. Disparità di salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Trasparenza salariale: dal 7 giugno diventa realtà. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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