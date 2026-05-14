gender pay gap | trasparenza salariale la legge che le donne aspettano da anni

Il 7 giugno 2026 rappresenta la scadenza stabilita per l’attuazione della legge sulla trasparenza salariale, un intervento legislativo che punta a ridurre il divario di genere nei paghi. La normativa prevede obblighi di comunicazione e pubblicazione delle retribuzioni, con l’intento di favorire maggiore equità tra uomini e donne sul luogo di lavoro. La legge è stata approvata dopo anni di discussioni e attese, ed entrerà in vigore tra circa due anni, coinvolgendo aziende di diverse dimensioni e settori.

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