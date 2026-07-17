Yamal ha saltato l’allenamento e ha disertato le interviste, mostrando un modo di camminare insolito. A due giorni dalla finale del Mondiale contro l’Argentina, la squadra spagnola si preoccupa per le sue condizioni fisiche. La sua presenza in campo appare incerta, mentre la sua performance nelle ultime partite è stata altalenante. La situazione rimane sotto osservazione prima della partita decisiva.

Se tre indizi fanno una prova, la Spagna deve preoccuparsi per Lamine Yamal. A 48 ore dalla finale del Mondiale contro l’Argentina la stella della Roja non è in perfette condizioni fisiche. Ieri mattina ha saltato l’allenamento, passando i minuti della sessione aperti alla stampa seduto per terra mentre i compagni facevano il ‘rodo’, il torello. Oggi nelle installazioni della Red Bull di Melanie Lane, in New Jersey, era atteso dai colleghi del quotidiano catalano Sport per un’intervista. Avevano portato anche una gigantografia della sua foto con Messi, ma l’appuntamento è stato cancellato. Ufficialmente perché Lamine Yamal vuole concentrarsi solo sulla finale, ma tutti i compagni hanno parlato con la stampa e lui di norma non salta le interviste decise con la federazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salta l'allenamento, diserta le interviste, cammina in modo strano: Yamal preoccupa la Spagna

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