In vista della finale mondiale contro l'Argentina, Lamine Yamal si è allenato da solo e ha mostrato una fasciatura evidente sul muscolo. La sua presenza è ancora incerta, dopo aver partecipato solo a sessioni di allenamento individuali. Non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma l’attenzione resta alta sulla possibilità di vederlo in campo per la partita decisiva.

Preoccupano in Spagna le condizioni di Lamine Yamal in vista della finale Mondiale con l'Argentina, infatti la stella spagnola si è allenato da solo e si è presentato con una vistosa fasciatura sul muscolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamine Yamal dribbles Islam Issa as Spain fans chants who ever doesn't jump is Muslims

Notizie e thread social correlati

Finale Mondiale: Yamal e Porro saltano l’allenamento in vista di Spagna-ArgentinaLamine Yamal non ha partecipato all’allenamento odierno in vista della finale contro l’Argentina.

Mondiali, la Spagna all’esordio: Yamal guida la pattuglia dei debuttanti nell’edizione 2026La Spagna ha iniziato i Mondiali 2026 con una vittoria contro Capo Verde, in una partita giocata ad Atlanta alle 18 (12 ora locale).

Temi più discussi: Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo; Ansia Yamal, rischia la finale! Allarme dall’allenamento della Spagna: cosa è successo; Rodri carica la Spagna, 'con il miglior Yamal possiamo battere Francia'; Rodri: La Francia è uno squadrone, ma noi pure. Yamal? Quando discutiamo lui...

Sinner domina, Pirlo idea per la Nazionale, Inter su Doué e Juve in ansia per Thuram e Yildiz. Stasera Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal. #FootballLovers #Sport x.com

Ansia Yamal, rischia la finale! Allarme dall’allenamento della Spagna: cosa è successoA tre giorni dall'ultimo atto contro l'Argentina di Lionel Messi, fanno discutere le condizioni fisiche della stella diciannovenne del Barcellona ... tuttosport.com

DISCUSSIONE MEGATHEMA FINALE DELLA COPPA DEL MONDO: ARGENTINA VS SPAGNA E MESSI VS YAMAL! reddit

Spagna, il padre di Yamal soffrirà da casa: Sono epilettico. Prendo molte pilloleIl padre di Yamal ha rilasciato dichiarazioni sul motivo per cui non ha seguito il figlio durante la spedizione in Nord America ... derbyderbyderby.it