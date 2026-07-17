Dal 19 al 21 luglio si terranno tre nuovi eventi del Salerno Danza Festival 2026, che prosegue con il suo programma dedicato alla danza contemporanea. La manifestazione, chiamata De Rerum Natura, si svolge sul territorio salernitano e comprende spettacoli e performance che coinvolgono diversi artisti e compagnie di danza. La rassegna si concentra sull’esplorazione delle diverse espressioni del linguaggio coreutico contemporaneo.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il percorso del Salerno Danza Festival – De Rerum Natura, la manifestazione che continua ad attraversare il territorio salernitano con un programma dedicato ai linguaggi della danza contemporanea. Dal 19 al 21 luglio il festival farà tappa tra il Teatro Kamaraton di Camerota e l’Auditorium della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Sala Consilina, proponendo tre serate accomunate da una riflessione sul corpo come luogo di memoria, trasformazione e relazione con il mondo. Domenica 19 luglio alle 21.30 il Teatro Kamaraton accoglierà la Compagnia EgriBiancoDanza di Torino con “Scritto sul mio corpo”, creazione firmata da Raphael Bianco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Salerno Danza Festival 2026: dal 19 al 21 luglio tre nuovi appuntamenti

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