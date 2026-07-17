Salemme torna a Benevento Città Spettacolo | al via lunedì 20 luglio la prevendita

La prevendita per la 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, che si terrà dal 20 luglio, è iniziata. Tra gli artisti attesi, torna a partecipare Vincenzo Salemme. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo e si svolgerà a Benevento. La rassegna, dedicata alla cultura e allo spettacolo, aprirà ufficialmente lunedì 20 luglio con la vendita dei biglietti.

Tempo di lettura: 2 minuti Fondazione “Benevento Città Spettacolo” è lieta di annunciare il ritorno di Vincenzo Salemme alla 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo – Mediterraneo. Uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano torna a Benevento con un appuntamento speciale: “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di Teatro: .E fuori nevica “, con cui Salemme celebra mezzo secolo di carriera artistica, affidato ad uno dei suoi spettacoli più iconici ed amati. L’appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Teatro Romano. INFO BIGLIETTI: L’Organizzazione informa che lunedì 20 luglio, alle ore 11:00, prenderà il via la fase prevendita dei tagliandi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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