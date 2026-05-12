Vincenzo Salemme al via il 19 luglio la tournée estiva con Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro

Da lopinionista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 luglio prende il via la tournée estiva di Vincenzo Salemme con lo spettacolo intitolato “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro”. L’evento, prodotto da “Chi è di scena” e distribuito da Ventidieci, è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, insieme a Stefano Francioni di Stefano Francioni Produzioni. La serata è pensata come un’occasione per celebrare mezzo secolo di attività teatrale dell’attore e regista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

NAPOLI - Vincenzo Salemme in scena con “Lo spettacolo della mia vita” una serata per festeggiare insieme al pubblico 50 anni di teatro, prodotto da Chi è di scena, organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni per Stefano Francioni Produzioni. Il nuovo spettacolo scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, sarà in scena il 19 luglio al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta, il 25 luglio nella Rotonda del Lungomare a Taranto, il 26 luglio nella Levante Arena a Giovinazzo, il 30 luglio nella Cava del Sole Arena a Matera, il 2 agosto a Villa Matarazzo a Santa Maria di...🔗 Leggi su Lopinionista.it

vincenzo salemme al via il 19 luglio la tourn233e estiva con lo spettacolo della mia vita 8211 50 anni di teatro
© Lopinionista.it - Vincenzo Salemme, al via il 19 luglio la tournée estiva con “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VINCENZO SALEMME E LA SIGNORA MARIA UCRAINA

Video VINCENZO SALEMME E LA SIGNORA MARIA UCRAINA ??

Notizie correlate

“Scuote l’anima mia Eros”: lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donnaSei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio e affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima.

Salemme alla Reggia di Caserta per celebrare i 50 anni di teatroAnche Vincenzo Salemme sarà protagonista alla Reggia di Caserta con uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale estiva.

Argomenti più discussi: Compromessi Sposi stasera in tv, trama e trailer; Giulianova, presentato il calendario degli eventi estivi; ARTURO GAMBARDELLA IN COMPROMESSI SPOSI SU CINE34; Vincenzo Salemme | Gallery - Promo.

vincenzo salemme vincenzo salemme al viaVincenzo Salemme celebra mezzo secolo di carriera con la tournée «Lo spettacolo della mia vita»Il sipario si alza su un traguardo leggendario. Vincenzo Salemme si prepara a riabbracciare il suo pubblico con una sfida che profuma di bilanci e di ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web