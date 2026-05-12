Vincenzo Salemme al via il 19 luglio la tournée estiva con Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro

Il 19 luglio prende il via la tournée estiva di Vincenzo Salemme con lo spettacolo intitolato “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro”. L’evento, prodotto da “Chi è di scena” e distribuito da Ventidieci, è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, insieme a Stefano Francioni di Stefano Francioni Produzioni. La serata è pensata come un’occasione per celebrare mezzo secolo di attività teatrale dell’attore e regista.

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NAPOLI - Vincenzo Salemme in scena con “Lo spettacolo della mia vita” una serata per festeggiare insieme al pubblico 50 anni di teatro, prodotto da Chi è di scena, organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni per Stefano Francioni Produzioni. Il nuovo spettacolo scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, sarà in scena il 19 luglio al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta, il 25 luglio nella Rotonda del Lungomare a Taranto, il 26 luglio nella Levante Arena a Giovinazzo, il 30 luglio nella Cava del Sole Arena a Matera, il 2 agosto a Villa Matarazzo a Santa Maria di...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vincenzo Salemme, al via il 19 luglio la tournée estiva con “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VINCENZO SALEMME E LA SIGNORA MARIA UCRAINA Notizie correlate “Scuote l’anima mia Eros”: lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donnaSei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio e affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima. Salemme alla Reggia di Caserta per celebrare i 50 anni di teatroAnche Vincenzo Salemme sarà protagonista alla Reggia di Caserta con uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale estiva. Argomenti più discussi: Compromessi Sposi stasera in tv, trama e trailer; Giulianova, presentato il calendario degli eventi estivi; ARTURO GAMBARDELLA IN COMPROMESSI SPOSI SU CINE34; Vincenzo Salemme | Gallery - Promo. TEATRO - Vincenzo Salemme in tournée estiva con Lo spettacolo della mia vita - 50 anni di teatro ift.tt/yHqU2k5 x.com Vincenzo Salemme celebra mezzo secolo di carriera con la tournée «Lo spettacolo della mia vita»Il sipario si alza su un traguardo leggendario. Vincenzo Salemme si prepara a riabbracciare il suo pubblico con una sfida che profuma di bilanci e di ... cronachedellacampania.it