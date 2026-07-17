Sabaudia torna la rassegna teatrale estiva Il Parco e la Commedia Cartellone gratuito per tutti i gusti

Da roma.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 18 luglio al 2 agosto torna la rassegna teatrale gratuita «Il Parco e la Commedia» nella cavea del Parco Nazionale del Circeo. La XV edizione propone spettacoli di vario genere, tutti accessibili al pubblico. La manifestazione si svolge all'aperto, immersa nella natura, e si svolge per due settimane consecutivamente. La programmazione include rappresentazioni teatrali che si terranno nel contesto naturale del parco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna dal 18 luglio al 2 agosto la rassegna «Il Parco e la Commedia – Dove il teatro incontra la natura», giunta alla XV edizione, nella suggestiva cavea del Parco Nazionale del Circeo. La rassegna teatrale è promossa dall'associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e Uilt – Unione Italiana Libero Teatro. Dal 18 luglio al 2 agosto, diciotto appuntamenti confermano la manifestazione come uno degli eventi culturali più riconoscibili e partecipati del territorio.  La manifestazione si apre sabato 18 luglio con un doppio appuntamento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

sabaudia torna la rassegna teatrale estiva il parco e la commedia cartellone gratuito per tutti i gusti
© Roma.corriere.it - Sabaudia, torna la rassegna teatrale estiva «Il Parco e la Commedia». Cartellone gratuito per tutti i gusti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Teatro, torna a Sabaudia la rassegna «Il Parco e la Commedia»A Sabaudia torna la rassegna teatrale «Il Parco e la Commedia», giunta alla XV edizione.

Leggi anche: Teatro a Sabaudia, torna “Il Parco e la Commedia”: 18 spettacoli gratuiti

Temi più discussi: A Sabaudia la XV edizione de Il Parco e la Commedia; Teatro a Sabaudia, torna Il Parco e la Commedia: 18 spettacoli gratuiti; SABAUDIA | Dal 18 luglio il teatro incontra la natura: torna Il Parco e la Commedia; Sabaudia, torna Il Parco e la Commedia: al via la quindicesima edizione con 18 spettacoli.

sabaudia torna la rassegnaTeatro, torna a Sabaudia la rassegna Il Parco e la CommediaNella suggestiva cornice del Parco nazionale del Circeo dal 18 luglio al 2 agosto: diciotto appuntamenti, in scena compagnie e artisti provenienti da tutta Italia ... msn.com

sabaudia torna la rassegnaSabaudia, torna la rassegna teatrale estiva Il Parco e la Commedia. Cartellone gratuito per tutti i gustiSabato 18 la serata inaugurale con Prima che sia Prima e Sogno di una notte di mezza sbornia. Domenica 19 il Piccolo Principe del Matutateatro ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web