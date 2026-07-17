Dal 18 luglio al 2 agosto torna la rassegna teatrale gratuita «Il Parco e la Commedia» nella cavea del Parco Nazionale del Circeo. La XV edizione propone spettacoli di vario genere, tutti accessibili al pubblico. La manifestazione si svolge all'aperto, immersa nella natura, e si svolge per due settimane consecutivamente. La programmazione include rappresentazioni teatrali che si terranno nel contesto naturale del parco.

Torna dal 18 luglio al 2 agosto la rassegna «Il Parco e la Commedia – Dove il teatro incontra la natura», giunta alla XV edizione, nella suggestiva cavea del Parco Nazionale del Circeo. La rassegna teatrale è promossa dall'associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e Uilt – Unione Italiana Libero Teatro. Dal 18 luglio al 2 agosto, diciotto appuntamenti confermano la manifestazione come uno degli eventi culturali più riconoscibili e partecipati del territorio. La manifestazione si apre sabato 18 luglio con un doppio appuntamento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sabaudia, torna la rassegna teatrale estiva «Il Parco e la Commedia». Cartellone gratuito per tutti i gusti

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