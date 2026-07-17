Sabato 19 città italiane sono segnalate con bollino rosso a causa delle alte temperature. La settimana più calda dell’estate sta per concludersi, ma da lunedì 20 luglio è previsto un cambiamento climatico. L’anticiclone subtropicale si sposterà verso il Nord Africa, portando un calo delle temperature. Le temperature massime sono attese in linea con le medie di fine luglio, segnando una svolta rispetto ai giorni più caldi registrati finora.

L'Italia vive le ore più roventi di un'estate che non ha risparmiato quasi nessuna regione, ma la fine dell'emergenza è ormai segnata sul calendario: da lunedì 20 luglio il quadro meteorologico è destinato a ribaltarsi, con l'anticiclone subtropicale in ripiegamento verso il Nord Africa e temperature finalmente in linea con le medie di fine luglio. Prima di quella svolta, però, il Paese dovrà attraversare il picco più intenso dell'ondata di calore. Il bollettino del ministero della Salute segnala per venerdì 16 capoluoghi in allerta massima, livello 3, il cosiddetto bollino rosso, che segnala rischi per la salute estesi a tutta la popolazione e non solo ai soggetti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sabato ci saranno 19 città da bollino rosso. Quando arriva la svolta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo, salgono a 15 le città col bollino rosso. Ecco cosa ci aspetta

Notizie e thread social correlati

Caldo record, l’Italia nella morsa dell’afa: sabato 19 città da bollino rossoSabato, 19 città italiane saranno in allerta rossa a causa di un’ondata di calore che prosegue senza sosta.

Caldo, il picco domani, oggi 16 città da bollino rosso, sabato 19. In Sardegna 47 gradiOggi, 16 città sono sotto bollino rosso per il caldo, con un picco di 47 gradi in Sardegna.

Argomenti più discussi: Caldo, 16 città da bollino rosso e sabato salgono a 19. Tregua, con calo termico, da lunedì; Sabato salgono a 19 le città col bollino rosso per il caldo; Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 luglio; Svolta tra sabato 18 e domenica 19, il caldo spazzato via dai temporali.

Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani ma sabato le città in rosso per l'emergenza caldo saliranno a 19. #ANSA x.com

[Online][5e 2014][Sabato, 19:00 Ora Centrale Standard Settimanale][Amichevole LGBTQ+][Amichevole per principianti] Cerco 5 Giocatori per Phandelver e Sotto: L'Obelisco Frantumato (Livelli 1-12) reddit