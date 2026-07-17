Caldo il picco domani oggi 16 città da bollino rosso sabato 19 In Sardegna 47 gradi

Oggi, 16 città sono sotto bollino rosso per il caldo, con un picco di 47 gradi in Sardegna. Domani il calore raggiungerà il massimo, mentre sabato saranno 19 le città colpite. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra gli over 65. A Torino si sono registrati 23 giorni di allerta calore tra il 25 maggio e il 30 giugno.

Nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, domani saranno 19, lo fa sapere il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Si tratta di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Roma da bollino rosso: temperature fino a 41 gradi

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