Sabato, 19 città italiane saranno in allerta rossa a causa di un’ondata di calore che prosegue senza sosta. Il numero di richieste di assistenza ha registrato un aumento significativo, con particolare attenzione rivolta a anziani e persone fragili. Il ministero della Salute raccomanda di adottare comportamenti prudenti per limitare i rischi legati all’afa intensa. La situazione si inserisce in un contesto di temperature record che coinvolge molte regioni del paese.

L'ondata di calore non concede tregua: sabato saliranno a 19 le città in allerta rossa. Cresce il numero di richieste di assistenza. Il ministero della Salute invita alla massima prudenza, soprattutto per anziani e persone fragili L’Italia continua a fare i conti conun’ondata di caldo sempre più intensa. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, domani saranno16 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per le temperature estreme. Sabato la situazione peggiorerà ulteriormente, con19 cittàin emergenza caldo. Per la giornata di domani l’allerta massima interesseràTorino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caldo record, l’Italia nella morsa dell’afa: sabato 19 città da bollino rosso

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Ondata di caldo africano, Italia nella morsa dell'afa - 1mattina News 24/06/2026

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