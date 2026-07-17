Una poliziotta penitenziaria è stata arrestata a Catania dopo aver rubato un mitra M12 in carcere e aver tentato di depistare le indagini. L'operazione è stata condotta da agenti della Polizia di Stato di Catania e della Penitenziaria di Palermo, su disposizione della Procura Distrettuale. L’arresto segue le indagini avviate dopo il furto e il tentativo di alterare le prove.

Su disposizione di questa Procura Distrettuale, agenti della Polizia di Stato di Catania e della Penitenziaria di Palermo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal Gip di Catania, a carico di 4 soggetti, nei confronti dei quali sono stati acquisiti gravi indizi in ordine al loro coinvolgimento, a vario titolo, nei delitti di peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, nonché in quelli di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. Il provvedimento scaturisce dalle investigazioni avviate a seguito della sottrazione di una pistola mitragliatrice M12, con relativo munizionamento, dall’istituto penitenziario Catania Bicocca, avvenuta nel luglio del 2024. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Rubò un mitra M12 in carcere a Catania e tentò il depistaggio: arrestata poliziotta della penitenziaria

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