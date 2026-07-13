Tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un'aggressione in un carcere di piazza Lanza a Catania. L'evento si è verificato all’interno della struttura, coinvolgendo un detenuto che ha aggredito il personale. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti è stato comunicato. La polizia penitenziaria ha avviato le procedure di gestione dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Detenuto aggredisce il personale nel carcere di piazza Lanza. Tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti in seguito a un’aggressione avvenuta all’interno della casa circondariale di piazza Lanza, a Catania. I tre operatori sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, l’autore dell’aggressione sarebbe un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 14-bis dell’ordinamento penitenziario. Uno degli agenti avrebbe riportato una lussazione alla spalla, mentre gli altri due hanno subito lesioni che hanno richiesto il ricovero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, tre agenti della polizia penitenziaria feriti dopo un’aggressione in carcere

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