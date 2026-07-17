Quattro persone sono state arrestate in seguito a un’indagine su un furto di mitra all’interno di un carcere a Catania. L’operazione, condotta dalla Questura locale e dalla Polizia Penitenziaria di Palermo, è stata avviata dopo la scomparsa di una pistola mitragliatrice modello M12. Le persone arrestate sono state disposte in custodia giudiziaria dal Gip del tribunale etneo. L’indagine ha coinvolto anche sequestri di droga e denaro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine nata dalla scomparsa di una pistola mitragliatrice M12. Alle prime ore dell’alba è scattata un’operazione congiunta della Questura di Catania e della Polizia Penitenziaria di Palermo, che ha portato all’arresto di quattro persone su disposizione del Gip del Tribunale etneo. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e armi comuni da sparo, oltre a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Catania, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Furto di un mitra nel carcere di Bicocca a Catania: quattro arresti per armi, droga e peculato

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Catania, quattro arresti per furto di mitragliatore dal carcere e spaccio di droga

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