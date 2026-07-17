Roma | stretta sui campanellari controlli tra principali arterie centro un arresto per furto
Nella notte, la Polizia di Stato ha effettuato controlli tra le principali arterie del centro storico di Roma, concentrandosi sui “campanellari”. Durante l’operazione sono stati identificati numerosi cittadini e un uomo è stato arrestato per furto. Le verifiche sono proseguite nelle strade principali, con particolare attenzione ai comportamenti sospetti. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’arresto è stato reso noto.
Il centro storico di Roma torna nuovamente al centro dell’attenzione della Polizia di Stato, che ha attivato un dispositivo straordinario di controllo del territorio. Questo intervento è stato messo in atto nelle aree a maggiore vocazione turistica, con l’intento di contrastare i reati predatori, le truffe e i fenomeni di illegalità diffusa che compromettono la sicurezza e la vivibilità urbana. Controlli nelle Aree Turistiche di Roma. L’attività di vigilanza, coordinata dal I Distretto Trevi Campo Marzio, ha interessato un’ampia area che comprende Piazza di Spagna, il quadrante di Via del Corso e le principali vie dello shopping, estendendosi fino a Campo de’ Fiori e ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Terremoto, controlli dell'Anas sulle principali arterie anche nel casertano
Controlli dei Carabinieri tra Apice e Benevento: sanzioni in una mensa scolastica, stretta sui parcheggiatori abusiviDurante un controllo tra Apice e Benevento, i Carabinieri hanno multato una mensa scolastica per irregolarità.
Temi più discussi: Stretta sui 'campanellari' nel centro di Roma, 143 persone identificate; Stretta contro i campanellari a piazza di Spagna e Campo de' Fiori; Alto Impatto della Polizia di Stato nel cuore della Capitale. Stretta sui campanellari, controlli tra le principali arterie del centro. Un arresto per furto - Questura di Roma | Polizia di Stato; Controlli ad alto impatto nel centro di Roma: stretta sui campanellari, un arresto per furto.
Stretta sui 'campanellari' nel centro di Roma, 143 persone identificate. Controlli tra le vie più turistiche. Un arresto per furto e uno per gioco d'azzardo #ANSA x.com
Alto Impatto della Polizia di Stato nel cuore della Capitale. Stretta sui campanellari, controlli tra le principali arterie del centro. Un arresto per furto. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la nottizia completa ? https://questure facebook
Stretta anti-borseggio a Roma: 143 'campanellari' identificatiDurante l'attività di controllo, che ha interessato le zone più iconiche e frequentate del centro di Roma, sono state identificate ben 143 persone. Questa azione si inserisce in un più ampio e strateg ... it.blastingnews.com
Stretta sui 'campanellari' nel centro di Roma, 143 persone identificate(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È di 143 persone identificate, di cui 56 cittadini stranieri e 29 con precedenti di polizia, 31 veicoli controllati e 6 attività commerciali sottoposte a verifica il bilancio d ... msn.com