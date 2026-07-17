Nella notte, la Polizia di Stato ha effettuato controlli tra le principali arterie del centro storico di Roma, concentrandosi sui “campanellari”. Durante l’operazione sono stati identificati numerosi cittadini e un uomo è stato arrestato per furto. Le verifiche sono proseguite nelle strade principali, con particolare attenzione ai comportamenti sospetti. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’arresto è stato reso noto.

Il centro storico di Roma torna nuovamente al centro dell’attenzione della Polizia di Stato, che ha attivato un dispositivo straordinario di controllo del territorio. Questo intervento è stato messo in atto nelle aree a maggiore vocazione turistica, con l’intento di contrastare i reati predatori, le truffe e i fenomeni di illegalità diffusa che compromettono la sicurezza e la vivibilità urbana. Controlli nelle Aree Turistiche di Roma. L’attività di vigilanza, coordinata dal I Distretto Trevi Campo Marzio, ha interessato un’ampia area che comprende Piazza di Spagna, il quadrante di Via del Corso e le principali vie dello shopping, estendendosi fino a Campo de’ Fiori e ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: stretta sui “campanellari”, controlli tra principali arterie centro, un arresto per furto

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