Terremoto controlli dell' Anas sulle principali arterie anche nel casertano
Alle 5:50 di questa mattina si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4, che ha interessato diverse zone. In seguito all’evento sismico, le autorità hanno avviato controlli approfonditi sulle principali arterie stradali anche nel casertano, al fine di verificare eventuali danni o criticità. Gli interventi sono coordinati dall’ente responsabile delle infrastrutture stradali e coinvolgono squadre sul campo per valutare la sicurezza delle strade. La situazione viene monitorata costantemente in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Il sisma registrato alle 5:50 di oggi (21 maggio) con magnitudo 4.4 impone severi controlli anche sulle principali arterie. Per questo l'Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione.Oltre alla rete autostradale, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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