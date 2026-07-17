Roma spunta Jaden Philogene per l’attacco | il talento dell’Ipswich entra nella lista dei giallorossi

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e guarda con attenzione alla Premier League. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza giallorossa è emerso un nuovo profilo, quello di Jaden Philogene-Bidace, esterno offensivo classe 2002 dell’ Ipswich Town, reduce da una stagione da protagonista in Championship. Il giocatore inglese rappresenta un’alternativa a Summerville, considerato il primo obiettivo della Roma per la fascia, ma con un costo potenzialmente più contenuto. La valutazione dell’Ipswich si aggira infatti intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’operazione più accessibile. Sul talento britannico, però, non ci sono soltanto i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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