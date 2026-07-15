Calciomercato Roma spunta Endrick | i giallorossi studiano il colpo dal Real Madrid

La Roma sta valutando un prestito oneroso per Endrick, talento brasiliano del Real Madrid. La società sta studiando questa opzione per rafforzare l’attacco e offrire a Gasperini un'opportunità offensiva di grande prospettiva. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il giovane calciatore in prestito, senza ancora definire dettagli o accordi conclusivi.

La società valuta un prestito oneroso per il talento brasiliano Endrick: Gasperini potrebbe avere un jolly offensivo di grande prospettiva. La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un reparto offensivo ancora più competitivo. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza giallorossa sarebbe emerso anche Endrick, promettente attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il club capitolino starebbe seguendo il classe 2006 già da diversi giorni, lavorando con discrezione per capire se esistano i margini per intavolare una trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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