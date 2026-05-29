Nella notte ad Acerra sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro alcune abitazioni. Non ci sono feriti tra le persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica degli eventi.

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri ad Acerra. Nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, mentre il prefetto Michele di Bari annuncia il rafforzamento dei controlli sul territorio. Nottata di tensione adAcerra, dove diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri sia lungo alcune strade cittadine sia contro alcune abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente degli spari e verificare eventuali collegamenti con contesti criminali presenti sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Acerra, spari contro abitazioni nella notte: nessun ferito, indagini in corso

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