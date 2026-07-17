Roma questa fontana del Bernini porta sfortuna | la leggenda legata a quell’iscrizione sulla scultura

A Roma, tra Piazza Barberini e Via Veneto, si trova una fontana di Gian Lorenzo Bernini. L’opera è nota perché si dice porti sfortuna, legata a un’iscrizione sulla scultura. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’iscrizione o sulla storia della leggenda. La fontana è situata nel centro della città e rappresenta un esempio del lavoro del celebre artista. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi di questa credenza popolare.

A Roma, in pieno centro tra Piazza Barberini e l’inizio di Via Veneto, si trova una piccola fontana firmata da Gian Lorenzo Bernini che però si dice porti sfortuna. Elegante e apparentemente innocua, l’opera è infatti accompagnata da una leggenda tutt’altro che rassicurante. Tutto ruota attorno a un’iscrizione celebrativa incisa sulla scultura e a una coincidenza che, nei secoli, ha alimentato la fama sinistra del monumento. Ma cosa dice davvero quest’iscrizione? E per quale motivo ha quest’aura così grama? LEGGI ANCHE: Fulvia Toscano: «Ierofania, un invito a guardare il sacro con occhi nuovi» Roma: la Fontana del Bernini che “porta sfortuna”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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