Le intercettazioni nell’inchiesta sugli arbitri rivelano che i rappresentanti di una squadra si sono espressi negativamente su un arbitro, affermando che “porta sfortuna” e che non desiderano che venga designato. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto e dal pubblico ministero, si concentra sulle presunte interferenze di esponenti di questa squadra nelle decisioni relative alle designazioni arbitrali. Le conversazioni sono state acquisite durante le indagini in corso.

L’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri e le presunte interferenze di esponenti dell’Inter rispetto alle designazioni di fischietti graditi o meno, si arricchisce ora con le parole intercettate dei protagonisti dell’indagine coordinata dall’aggiunto Paolo Ielo e dal pm Maurizio Ascione. E così nelle carte e nei brogliacci sono rimaste impigliate le richieste del mondo Inter all’ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. “Non vogliamo quell’arbitro perchè porta sf .”, che tradotto in termini meno volgari suona come “ sfortuna ”. Erano dunque anche questi i desiderata che venivano recapitati al capo degli arbitri italiani. Naturalmente, viene spiegato dagli inquirenti, la richiesta non era diretta a Rocchi da esponenti dell’Inter, ma veniva mediata da soggetti del mondo arbitrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, i desiderata dell’Inter a Rocchi nelle intercettazioni: “Non vogliamo quell’arbitro perché porta sfortuna”

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