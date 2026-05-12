Una ruspa sfiora la fontana del Bernini a Roma | i lavori a pochi centimetri dall’opera lasciata senza protezioni – Video

A Roma, una ruspa è passata a pochi centimetri dalla fontana delle Api, realizzata nel 1644 dall'artista Gian Lorenzo Bernini e commissionata da un pontefice dell’epoca. I lavori di scavo sono stati eseguiti senza l’installazione di barriere protettive intorno all’opera, lasciando l’opera esposta e a rischio. Un video riprende il passaggio della macchina, sollevando dubbi sulla sicurezza delle operazioni in prossimità di un monumento storico.

Una ruspa sfiora la fontana delle Api, concepita nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini e commissionata da Urbano VIII. È quanto si vede in un video in cui vengono mostrati i lavori nel centro di Roma in Via Veneto. Peccato che non ci siano protezioni a impedire il danneggiamento dell’opera dal grande valore storico. Come si vede nella clip, il braccio e i denti in ferro della pala vanno a pochi centimetri dalle api simbolo della famiglia Barberini a cui è intestata la piazza nel cuore di Roma da cui parte la celebre Via Veneto e e dove si trova la splendida conchiglia. La piccola fontana, come spiega il sito della sovrintendenza capitolina, fu smontata nel 1865 per ragioni di viabilità e depositata nei magazzini comunali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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